التحفظ على 10.4 ألف عبوة حلوى دون تاريخ صلاحية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10،472 عبوة "حلوى" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص، لحيازته كميات الحلوي بدون بيانات.تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 10،472 عبوة "حلوى" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.