وزيرة البيئة: إطلاق تطبيق إلكتروني لرصد مخلفات القاهرة والجيزة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة لخلق نماذج تجريبية حديثة في مجال إدارة المخلفات مثل التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، لرصد تراكمات المخلفات باحياء القاهرة والجيزة للتعامل السريع معها.وتابعت وزيرة البيئة: "بدأ العمل على إطلاق التطبيق الإلكتروني E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها كأجهزة المحمول التالفة التي تعد مخلفات خطرة، بالإضافة إلى التوسع فى نشر تكنولوجيا البيوجاز والتي تحول المخلفات الزراعية وروث الحيوانات إلى طاقة نظيفة تحقق اكتفاء ذاتي وفرص عمل لقاطني المناطق الريفية".وأكدت فؤاد، أنه تم إنشاء وتأهيل 180 وحدة بيوجاز منزلية وجاري تنفيذ 8 وحدات أخرى متوسطة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد دراسة هندسية تفصيلية لإنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة بسعة (500 متر مكعب) بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تمهيدا لتنفيذها بـ5 مواقع.