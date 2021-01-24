طالب بـ«زراعة عين شمس» يشارك ببحث في مجلة دولية ذات معامل تأثير عالي

شارك الطالب محمد عبد الفتاح، بالمستوى الرابع ببرنامج البايوتوكنولوجي عربي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، في أحد الأبحاث التي نشرت بمجلة "Genes" الدولية ذات معامل التأثير 3.7، والتي تعد واحدة من أفضل المجلات في مجال البحث العلمي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعةجدير بالذكر أن برامج كلية الزراعة بجامعة عين شمس تعد من البرامج المتميزة التي تتعامل مع متطلبات العصر لتأهيل طالب متميز يستطيع المنافسة محليًا ودوليًا.