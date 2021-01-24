رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

الأحد 24/يناير/2021 - 11:52 ص
مهندس شاكر محمد مصطفى
مهندس شاكر محمد مصطفى
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء مهندس شاكر محمد مصطفى يونس ليتولى مهام منصبه الجديد سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط والذي تم تعيينه خلفًًا للواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام السابق لنقله لمحافظة الغربية. 

وقال اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام إنني شرفت بتكليفي بالعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أبناء المحافظة والمساهمة في تطوير كافة القطاعات بمحافظة أسيوط. 

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أصدر القرار الوزارى رقم 21 لسنة 2021م بتعيين اللواء مهندس شاكر محمد مصطفى يونس من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية – للعمل في وظيفة سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط نقلًا من وظيفة سكرتير عام محافظة الغربية – وذلك لمدة عام.  

يذكر أن اللواء مهندس شاكر محمد مصطفى يونس قد تولى عددًا من المناصب القيادية منها رئيس حي الشرابية بمحافظة القاهرة في عام 2017 ثم رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية في عام 2019 ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية ومنها لمحافظة أسيوط.

موضوعات متعلقة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

الصور

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يعاين 7 قرى لتطويرها بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي

حكاية صورة.. ما بين «عطيات والنحاس» تاريخ من السينما التسجيلية

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية