السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء مهندس شاكر محمد مصطفى يونس ليتولى مهام منصبه الجديد سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط والذي تم تعيينه خلفًًا للواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام السابق لنقله لمحافظة الغربية.وقال اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام إنني شرفت بتكليفي بالعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أبناء المحافظة والمساهمة في تطوير كافة القطاعات بمحافظة أسيوط.كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أصدر القرار الوزارى رقم 21 لسنة 2021م بتعيين اللواء مهندس شاكر محمد مصطفى يونس من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية – للعمل في وظيفة سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط نقلًا من وظيفة سكرتير عام محافظة الغربية – وذلك لمدة عام.يذكر أن اللواء مهندس شاكر محمد مصطفى يونس قد تولى عددًا من المناصب القيادية منها رئيس حي الشرابية بمحافظة القاهرة في عام 2017 ثم رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية في عام 2019 ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية ومنها لمحافظة أسيوط.