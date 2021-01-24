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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بـ375 مليون دولار.. «البيئة» تختار 8 شركات لبدء تحويل المخلفات لطاقة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:51 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن وزارة البيئة سعت لتوفير فرص لدمج القطاع الخاص فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص فى أولى خطوات مصر في مجال تحويل المخلفات لطاقة.

وأوضحت أنه تم اختيار 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات، لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة، باستثمارات تصل إلى 375 مليون دولار.

وتابعت وزيرة البيئة، أن في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية والإلكترونية، تم إنشاء محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا فرنسية جديدة في الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالغربية، والتخلص الآمن من 7091 طن مخلفات إلكترونية وبطاريات حامض رصاص، إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب إصدار الموافقات البيئية لعدد 5 مصانع أخرى.

وأشارت فؤاد، إلى أنه يتم حاليا التخلص الآمن من 1232 طنا من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى حصر 1026.4 طن زيوت المحركات الملوثة بـ"PCBs" على مستوى الجمهورية، ويتم حاليا التعاقد لشراء وحدات المعالجة الخاصة بها، كما تم التخلص من 786 طنا من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة لمدة 30 عاما وجاري التخلص من 200 طن أخرى.

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