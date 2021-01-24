في أول عطلة له.. ترامب يلعب الجولف في فلوريدا

أمضى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أول عطلة له عقب ترك منصبه في ممارسة لعبة الجولف في ناديه بفلوريدا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأظهرت صور ترامب وهو يلعب جولتين من الجولف، في نادي «جولف ويست بالم بيتش» الذي كان يتردد إليه في أوقات العطلات عندما كان لا يزال رئيسا.وظهر ترامب مرتديا قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار «اجعل أمريكا عظيمة مجددا»، وقميصا من نوع بولو أبيض، أثناء لعب الجولف.واحتشد عدد من أنصاره أمام مدخل المنتجع لإلقاء التحية عليه، وكان بعضهم يحمل أعلاما أمريكية ولافتات كُتب عليها "ما زال رئيسي" و"ترامب فاز"، وأثناء مرور موكبه قرب الحشد الصغير، تبسم ترامب لمؤيديه ولوّح لهم بمرح.