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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الملاح: نستهدف توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة بالمناطق التكنولوجية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:50 ص
المهندس سامح الملاح
المهندس سامح الملاح
طارق عتمان
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تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في شركة "واحات السليكون"، المسئولة عن إدارة وتشغيل المبادرة الرئاسية لمشروع المناطق التكنولوجية في المحافظات، إلى بدأت تسويق وتشغيل منطقة السادات التكنولوجية بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى زيادة نسب تشغيل وتوطين التكنولوجيات المختلفة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية ومنطقتي أسيوط وبني سويف خلال العام الجاري.

وكشف المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مشروع المناطق التكنولوجية من المشروعات التنموية التي تستهدف الشباب وإتاحة نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن المستهدف توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة خلال العام الجاري بعد تشغيل منطقة السادات التكنولوجية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في أسيوط وبني سويف وبرج العرب.

وأكد الملاح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جاري تسويق والترويج للفرص الاستثمارية في المناطق التكنولوجية والتفاوض مع بعض الشركات العالمية لتوفير مكاتب للمشروعات الصغيرة والناشئة، مؤكدا أنه هناك اتفاق على استغلال بعض مباني كليات تكنولوجية لبعض الجامعات بمنطقتي برج العرب وأسيوط من خلال التعاون مع وزارتي الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس و"احات السيليكون"، إن هذه المناطق التكنولوجية حققت تنمية شاملة في الأقاليم ووفرت أماكن مناسبة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرا إلى أن كل منطقة تقوم بعمل ملتقيات للتوظيف والتدريب وتم تدريب نحو 3 آلاف شاب خلال العام الماضي، ويتم التدريب من خلال منصات رقمية وبرامج تقدمها وزارة الاتصالات لخريجي الجامعات والطلاب.

وأوضح الملاح، أن الدولة منحت حوافز استثمارية كبيرة سواء في الإعفاءات الضريبية على المشروعات خلال خمس سنوات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى إعفاءات على المعدات وخطوط الإنتاج وفق قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد بدء تشغيل وتسكين الشركات في منطقة السادات التكنولوجية وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في خطط التعاون مع كبرى الشركات العالمية لاستغلال جميع المباني، وتراوحت نسب الإشعال بين 60 و75% بحسب كل منطقة.

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