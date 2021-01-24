ضبط المتهم بقتل شقيقه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بمحاولة قتل شقيقه بسبب تعاطيه المخدرات في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.ط، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.وكان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى اخطارا يفيد بإصابة محمد العجمي محمد، 20 عاما، بطلق ناري بقرية الكرنك في أبوتشت، شمالي محافظة قناوكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بقيادة اللواء محمد ياسر، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، بسبب تعاطي المتهم للمخدرات وطلبه أموالا باستمرار من شقيقه الذي رفض إعطاءه فأطلق عليه النار.تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.