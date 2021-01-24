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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وسائل إعلام إيرانية تكشف تفاصيل طلب طهران الحوار مع الرياض

الأحد 24/يناير/2021 - 11:48 ص
سعيد خطيب زادة
سعيد خطيب زادة
منار احمد
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل الطلب الإيراني باللجوء الي الحوار مع المملكة العربية السعودية.

و قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "بلاده تجاهلت بعض أخطاء السعودية تجاهها، ومستعدة للحوار معها حول مخاوفها"، مشيرا إلى أن أن إيران ستكون "أول من يرحب بأي تغيير حقيقي في السياسة السعودية، وأنه إذا أدركت الرياض بأن حل مشكلات المنطقة يكون عبر التعاون الإقليمي، ستكون طهران أول المرحبين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "لدى السعودية مخاوف وهمية من إيران، ونحن مستعدون للحوار معها حول هذه المخاوف"، ونقول للسعودية إن الحرب ليست الرد الأصلح على مخاوفها من إيران، وهي الآن تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ".

و تابع " زادة": "يبدو أن المسؤولين السعوديين توصلوا إلى نتيجة بأن الحرب وإراقة الدماء غير مجدية، ويعملون على إصلاح سياساتهم في التعامل مع بعض دول الخليج، بعد أن سئموا من بعض حلفائهم"، مشيرا إلى أن بلاده تقول للسعودية إن الحرب ليست الرد الأصلح على مخاوفها من طهران، وهي الآن تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ".

و شدد على أنه "ينبغي لدول المنطقة التوصل إلى فهم مشترك حول القضايا الإقليمية، وأن بعض دول الخليج، بما فيها السعودية، تجاهلت المبادرات الإيرانية للحوار، ولم ترد عليها".

وفي إطار الحديث عن الأزمة اليمنية، قال "زادة" إن "مخاوف السعودية في اليمن وهمية، والحل هناك يكمن في إيقاف الحرب"، معتبرا أن "الحل في اليمن بيد السعودية، وفي أي لحظة أرادت يمكن حل الأزمة في اليمن".

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