الزراعة: رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، انخفاض حجم استيراد مصر من اللحوم المستوردة بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%، وأنه من المتوقع رفع هذه النسبة إلى 65% عام 2025.وأوضح التقرير أهمية مشروع البتلو في تحقيق هذه الأهداف نظرًا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.وأضاف أن إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن، حوالى 4،1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3،6 مليار جنيه كان في عام 2020، موضحا أن إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين بلغ مبلغ 3،2 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.وأشار إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019) مما ساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020، وتستهدف وزارة الزراعة أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.