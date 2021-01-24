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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مباحث القاهرة» تضبط مسجل بسيارة مسروقة بالمعادي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:47 ص
ضبط مسجل
ضبط مسجل
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت أحد القوات الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط سيارة مسروقة بمنطقة المعادي.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي، اشتبهوا في إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق.

وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون والموديل، تابعة لوحدة مرور الزقازيق بمديرية أمن الشرقية باسم أحد الأشخاص (مصطنعة).

وبفحص قائدها تبين أنه عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة"، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أقر بسابقة شراء السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص،لا يمكنه الإرشاد عنه وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأشار إلى التحصل على بيانات سيارة أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث (الماركة والموديل واللون)، واصطناع اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، ورخصة التسيير المضبوطة بحوزته بذات البيانات، وباستدعاء المجنى عليه "مالك السيارة" تعرف عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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