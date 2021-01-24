مصادر: 89 عضوًا بالأطقم الطبية فى «أبو خليفة» مستهدفين بلقاح كورونا

كشفت مصادر بمستشفى أبو خليفة المركزى بالإسماعيلية عن أعداد الأطقم الطبية المستهدف حصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هناك 89 عضوا بالأطقم الطبية وافقوا كتابيًا على الحصول على اللقاح.وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدأ تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.ومن المقرر أن تعلن وزيرة الصحة تفاصيل تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المخصصة لعزل حالات كورونا.وكانت وزارة الصحة والسكان استلمت 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم الصيني المضاد لكورونا، وفي انتظار الدفعة الثانية التي من المقرر أن تصل خلال أيام.