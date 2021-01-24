تستمر عمليات البحث حول موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021، من جانب المعلمين خلال الفترة القليلة الماضية، عبر المنصات الإلكترونية على مواقع البحث الشهيرة، إضافة إلى الجروبات الخاصة بالمعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لما أكده نقيب المعلمين خلف الزناتي، أنه يتم صرف المعاش لـ 260 ألف عضو هيئة تدريس، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة ما يقارب 200 ألف، حيث يتم صرف المعاشات للمعلمين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويا.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

ووفقا لما تم الإعلان عنه سابقا خلال تقارير وبيانات رسمية، من نقيب المعلمين أنه من المقرر تم صرف المعاش خلال الساعات القادمة عبر ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، وأما الورثة سيتم الصرف للذين استوفوا أوراقهم كاملة.

نقيب المعلمين يعلق على تأخر صرف المعاشات

ووفقا لما صرح به نقيب المعلمين، معلقا على أزمة تأخير صرف المعاشات، قائًلا: إنّ الصرف من النقابة يكون على 4 دفعات في العام، تفصل بين كل منها 3 أشهر، لافتا أنّ النقابة تصرف معاشات الأعضاء في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بقيمة 360 جنيها كل 3 أشهر، بمعدل 120 جنيها في الشهر، لصالح 550 ألف حالة معاش من أعضاء النقابة، والتي تصرف من خزينة صندوق المعاشات 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة، وأكثر من نصف مليار جنيه في السنة.





وكشف خلال تصريحاته أن سبب التأخير هو فقر الموارد المالية، منوها إلى أننا نحتاج إلى تعديل موارد النقابة، ونسعى لذلك بكل الطرق الممكنة، فلدينا عجزا في تلك الموارد، وحاليا نخصم 4.5 جنيه من راتب المعلم لصالح النقابة، وهو مبلغ زهيد، لذلك أجرينا تعديلا في قانون نقابة المعلمين، لخصم 2% من أساسي راتب المعلم، إلا أنّ القانون ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنقابة تنتظر إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب.



