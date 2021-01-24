رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 12:17 م
صرف معاش نقابة المعلمين
صرف معاش نقابة المعلمين
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث حول موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021، من جانب المعلمين خلال الفترة القليلة الماضية، عبر المنصات الإلكترونية على مواقع البحث الشهيرة، إضافة إلى الجروبات الخاصة بالمعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لما أكده نقيب المعلمين خلف الزناتي، أنه يتم صرف المعاش لـ  260 ألف عضو هيئة تدريس، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة ما يقارب 200 ألف، حيث يتم صرف المعاشات للمعلمين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويا.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

ووفقا لما تم الإعلان عنه سابقا خلال تقارير وبيانات رسمية، من نقيب المعلمين أنه من المقرر تم صرف المعاش خلال الساعات القادمة عبر ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، وأما الورثة سيتم الصرف للذين استوفوا أوراقهم كاملة.

نقيب المعلمين يعلق على تأخر صرف المعاشات

ووفقا لما صرح به نقيب المعلمين، معلقا على أزمة تأخير صرف المعاشات، قائًلا: إنّ الصرف من النقابة يكون على 4 دفعات في العام، تفصل بين كل منها 3 أشهر، لافتا أنّ النقابة تصرف معاشات الأعضاء في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بقيمة 360 جنيها كل 3 أشهر، بمعدل 120 جنيها في الشهر، لصالح 550 ألف حالة معاش من أعضاء النقابة، والتي تصرف من خزينة صندوق المعاشات 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة، وأكثر من نصف مليار جنيه في السنة.

وكشف خلال تصريحاته أن سبب التأخير هو فقر الموارد المالية، منوها إلى أننا نحتاج إلى تعديل موارد النقابة، ونسعى لذلك بكل الطرق الممكنة، فلدينا عجزا في تلك الموارد، وحاليا نخصم 4.5 جنيه من راتب المعلم لصالح النقابة، وهو مبلغ زهيد، لذلك أجرينا تعديلا في قانون نقابة المعلمين، لخصم 2% من أساسي راتب المعلم، إلا أنّ القانون ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنقابة تنتظر إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب.

اقرأ أيضا:

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

بناه لزوجته ولم يعجبها فتبرع به.. حكاية قصر «شامبليون» المهجور

«الاتجاه القومي لدى شعراء مصر» في رسالة ماجستير بدار علوم القاهرة

«الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا» ترصد متناقضات الشخصية العراقية

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي