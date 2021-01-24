رغم سوء الاقتصاد.. تجديد البرلمان التركي وإنشاء مكتبة بـ 30 مليون ليرة

ذكر موقع «تي24» التركي، أنه من المقرر بناء مبنى خدمات ملحق بالبرلمان التركي، على مساحة 6 آلاف و900 متر مربع، وفقًا للبرنامج الاستثماري الخاص بالبرلمان التركي لعام 2021، كما ستكون تكلفة المشروع 30 مليون ليرة تركية، وتخصص 10 ملايين منها للمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.يأتي هذا في الوقت الذي أبقت فيه وكالة موديز على تصنيفها السلبي للاقتصاد التركي، حيث يواجه الاقتصاد التركي حالة من الركود الكبيرة اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أضر بقطاعات السياحة والصناعة على نحو كبير للغاية.ووفقا للموقع التركي فقد خصصت الحكومة 4 آلاف متر مربع لبناء مكتبة خاصة بالبرلمان، بدلًا من المكتبة الموجودة داخله.كما تقرر الانتهاء من تشييد مبنى حضانة أطفال بمساحة 5 آلاف و742 متر مربع للجمعية الوطنية التركية الكبرى، والتي تبلغ ميزانيتها الإجمالية هذا العام 1.8 مليار ليرة تركية.