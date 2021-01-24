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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأحد 24/يناير/2021 - 11:39 ص
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على بدء العمل داخل الجامعة من أجل الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهر القادم وذلك وفق القرار المتخذ من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته أمس.

وقال الجمال، إن الامتحانات من المقرر لها أن تجرى تحريرا داخل الحرم الجامعي مع تشديد الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة، مع تصحيح الامتحانات إلكترونيا.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب متابعته مع عمداء الكليات ووكلائها المختصين من أجل الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفرق الدراسية بكل كلية على أن يتم إعلانها في الأسبوع الأول من الشهر القادم ونشرها إلكترونيا على مواقع الجامعة والكليات وكذلك على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط وذلك بما ييسر للطلاب معرفة تفاصيل مواعيد الامتحانات وأماكن اللجان، مع وضع آلية لتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة لإجراء الامتحانات العملية للفرق الدراسية التي لم تستكمل عقد امتحاناتها العملية خلال الفصل الدراسي الأول  .

كما أشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى إنه من المقرر أن يشهد بدء الفصل الدراسي الثاني والمقرر له ‪20 نوفمبر‬ القادم عقد امتحانات الدراسات العليا أيضا والذي كان مقرر انعقاده خلال الشهر الماضي في  كليات القطاع الطبي وفق النظام المعتاد وذلك عقب الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات بفترة زمنية كافية  .

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