انطلاق التدريب بمبادرة «بداية ديجيتال» في 9 تخصصات مختلفة

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم انطلاق تدريب أول مجموعة ضمن مبادرة "بداية ديجيتال" التي اطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بمصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من 18 محافظة حول الجمهورية في المرحلة العمرية بين 18 وحتى 45 سنة، وذلك بحضور إليكتروني لكل من: د.منجستاب هايلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، ود.علاء عبد الباري، نائب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لشئون الطلاب.أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وتحفيز طاقاتهم، باعتبارهم جزءا أصيلا من بناء الوطن، كما وجهت وزيرة الهجرة خلال كلمتها في افتتاح التدريب الشكر للشركاء الداعمين بقيادة دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والسيد منجستاب هايلي مدير برنامج الاغذية العالمي بالقاهرة، الذين وفروا فرصا احترافية لتدريب متخصص للشباب تفتح أمامهم مجالات عمل جديدة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن "بداية ديجيتال" هي أيضا منصة تعمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري والمصريين العائدين من الخارج، ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص، مشيدة بحرص شبابنا على التسجيل وتعلم المهارات.وفي سياق متصل رحب د.منجستاب هايلي بالمشاركين، متمنيا أن تحقق مبادرة "بداية ديجيتال" نتائج جيدة في المساعدة على إيجاد فرص عمل، معربا عن سعادته بمشاركة برنامج الأغذية العالمي والعمل مع وزارة الهجرة والأكاديمية العربية لتقديم حزمة تدريبية متميزة للمشاركين، موجها شكره لمن يساهم في إنجاح المبادرة من فرق العمل بالوزارة وبرنامج الأغذيةالعالمي بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.وتابع، د.علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الطلاب، أن الاتفاقية التي تم توقيعها منذ شهر بحضور معالي الوزيرة والدكتور إسماعيل عبد الغفار والدكتور منجستاب هايلي تبدأ خطوات تنفيذية اليوم، وذلك بالتأهيل للعمل الرقمي، وفقا لحاجة سوق العمل، ودعم الشباب، مؤكدا أن الحزم التدريبية ستوفر تعريفا متكاملا لأساسيات العمل الرقمي للمشاركين، مستهدفا تقديم العون للمشاركين لإيجاد فرصة مناسبة للعمل، بجانب اختيار أفضل المشروعات المقدمة ودعمها وتقديم جوائز للفائزين بأعلى التقييمات.وتعد "بداية ديجيتال" إحدى أهم مجهودات وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج والمساهمة في توفير البدائل الإيجابية لهم داخل وطنهم للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا، وإعداد شباب قادر على الالتحاق بسوق العمل المحلي أو الخارجي بطريقة شرعية.كذلك تسعى المبادرة لتوفير خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية، بالأخص الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، ويتم ذلك عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.ويتضمن التدريب محاضرات في مهارات العرض والبيع واللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، بالإضافة إلى محاضرات في ريادة الأعمال والتوظيف، يقدمها عدد من خبراء التسويق وريادةالأعمال، لتدريب المشاركين على متطلبات سوق العمل.وتدعو وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى التسجيل والاستفادة بفرص التدريب للمرحلة الثانية عبر آليات وخطوات التسجيل على منصة "بداية ديجيتال" للالتحاق ببرامج التدريب المهني والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكتروني، عبر الرابط التالي:https:aastmtic.aast.eduMinistryOfImmigrationForm