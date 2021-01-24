القبض على 8 إرهابيين وتدمير 3 أوكار لتنظيم داعش في الأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار بالعراق اللواء الركن ناصر الغنام، إلقاء القبض على 8 إرهابيين وتدمير 3 أوكار لتنظيم داعش في المحافظة.وقال الغنام - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأحد، إنه بعد جهود كبيرة واعتمادا على الجهد الاستخباراتي لعمليات الأنبار والوكالات الأمنية تم اعتقال 8 إرهابيين وفق المادة (4) إرهاب.وأشار إلى أنه تم العثور على 3 أوكار لتنظيم داعش وتدميرها بعد استهدافها في عمق صحراء الأنبار.