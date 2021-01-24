الهند: توزيع مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 6 أيام

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، إتمام توزيع مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال ستة أيام.وذكرت الوزارة، حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن استمرار الانخفاض في أعداد الحالات الجديدة يثبت نجاح استراتيجية البلاد في الاختبار وتتبع ومعالجة الحالات.وأفادت الإحصاءات في الهند بأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 184 ألفا و408 حالات، ما يساوي 73ر1 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة، وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10 ملايين و316 ألفا و786 حالة.