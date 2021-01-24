«المقاولين»: صامدون بمسيرة البناء رغم ارتفاع النفقات بسبب كورونا

قال المهندس محمد لقمة، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن قطاع المقاولات تأثر بجاحة كورونا بنسبة كبيرة مع ارتفاع تخطى 20% بالتكلفة الكلية للمشروعات الجاري تنفيذها، نتجت عن زيادة ورديات العمل التي تجاوزت 4 مرات يوميا واستخدام محولات كهربائية إضافية ليلًا وتأجير معدات ومساكن للعمال المغتربين، بالإضافة إنشاء وحدات صحية في كل موقع تنفيذي لحالات الطوارئ لإنقاذ العمالة بالمواقع.وأكد لقمة في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركات المقاولات رغم زيادة النفقات عليها إلا أنها ما زالت على نهج وخطى الدولة لاستكمال المشروعات القومية، حيث أن الدولة تشهد أكبر طفرة إنشائية وعمرانية من مشروعات طرق وسكنية وعمرانية وتدشين مدن جديدة.وأضاف عضو الاتحاد المصري للمقاولين، أن المشروعات القومية التي تنفذها شركات المقاولات ساهمت في تصنيفات أعلى للشركات، ما يسهم في زيادة حجم صادرات قطاع المقاولات للدول الإفريقية والعربية.