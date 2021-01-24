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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية الأفغاني يدعو طالبان لوقف إطلاق النار

الأحد 24/يناير/2021 - 11:32 ص
محمد حنيف أتمر
محمد حنيف أتمر
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دعا وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، اليوم الأحد، حركة طالبان الأفغانية للموافقة على وقف إطلاق النار، إذا أرادت تبرئة نفسها من العنف المتصاعد في أفغانستان، كما حث الحركة على الوفاء بالتزاماتها وإثبات حسن نواياها.

وأكد أتمر وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم - أن حكومته أوفت بالتزاماتها وأفرجت عن 6 آلاف من المحتجزين ولبت جميع مطالب "طالبان"، وقال "ينبغي على حركة طالبان الآن أن تثبت للشعب الأفغاني والمجتمع الدولي أنها تفي بالوعود والالتزامات التي وقعت عليها".

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون بمثابة أفضل دليل على أن "طالبان" لا تسعى إلى العنف وأنهم غير مسؤولين عن المستوى الحالي للعنف في البلاد.

كما أعرب الدبلوماسي الأفغاني عن تفاؤله بشأن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، وقال إن المحادثات الأمنية المشتركة مهمة وحيوية للاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أتمر قائلا: "أن الولايات المتحدة وأفغانستان لديهما مصالح مشتركة خاصة في تحقيق الأمن"، مؤكدا أن أفغانستان لا ترغب في التورط في صراع إقليمي.

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