توزيع مساعدات عينية على مجموعة من الحالات الأكثر احتياجًا بالمنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجموعة من السيدات الأرامل والمطلقات والحالات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل؛ لتسليمهم مساعدات عينية «لحاف فايبر».وأمر محافظ المنوفية بصرف شنط مواد غذائية ومساعدات مالية من المحافظة لتلك الأسر، وذلك في إطار إهتمامه بالأسر المستحقة والأولي بالرعاية لرفع المعاناة عن كاهلهم، من خلال جمعية خيرية.ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بهذه الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ودورها في نمو المجتمع وتقدمه.