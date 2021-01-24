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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بمدينة نصر

الأحد 24/يناير/2021 - 11:27 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس ٣ أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل شقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة أحد المواطنين في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنية، وسرقة (مشغولات ذهبية، شاشتي عرض– بعض المتعلقات).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم حال استقلالهم إحدى السيارات "مستأجرة" قيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم.

كما تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائى)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

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