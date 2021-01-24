النائب سيد المنوفى يهنئ السيسى والشرطة بعيدها الـ69

هنأ النائب سيد المنوفي عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشرطة المصرية بعيدها الـ69 الذي يوافق غدًا الإثنين 25 يناير 2021، مؤكدًا أنه عيد للبسالة والإخلاص والفداء والفخر بتضحيات الرجال العظام من العيون الساهرة بأرواحهم من أجل استقرار الوطن على مدار عقود طويلة.وتقدم "المنوفي" بأخلص التهانى وأصدق التمنيات لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وهيئة الشرطة ضباطًا وجنودًا بهذه المناسبة التي أضحت على الدوام مصدر فخر للشعب المصري بأبنائه من رجال الشرطة، إذ لم يتأخروا أبدًا عن أداء واجبهم الوطنى، للحفاظ على أمن مصر.وأكد أن عيد الشرطة المصرية فرصة لتحية أفرادها فردًا فردًا، والتأكيد على تقدير الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية للدور الكبير والوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار والتأكيد أيضًا على تفهمنا لما يبذلونه من تضحيات كبيرة خاصة مع ازدياد المخاطر على الأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة وارتفاع وتيرة الإرهاب بشكل متسارع، ولا يمكن أبدًا نسيان أن الشرطة قدمت مع الجيش عشرات الشهداء لينعم كل المصريين فى جميع أنحاء البلاد بالاستقرار والأمن والسلام.