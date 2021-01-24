بعد قليل.. «التضامن» توقع بروتوكول تعاون مع «العمل الدولية»

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، توقيع وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة" بين وزارة التضامن ومنظمة العمل الدولية.وأكدت الوزارة، في بيان، أن برنامج "فرصة" هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والسيدات وانتقال أكبر عدد منهم إلى الاستقلالية وعدم الاعتماد على الدعم، مؤكدة أن من يرغب في الانضمام أن يتوجه إلى مديرية التضامن التابع لها لتسجيل في استمارات الباحثين عن عمل.وتابعت، أنه سيتم أيضًا إنشاء شبكة لتدريب وتوظيف الشباب في كل المحافظات ومن المستهدف توظيف أن يتم توظيف 50 ألف شاب خلال العام القادم.