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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بدوى» يهنئ «جبالى» باختياره رئيسًا لمجلس النواب

الأحد 24/يناير/2021 - 11:35 ص
حنفي جبالي وهشام
حنفي جبالي وهشام بدوي ومحمد أبو العينين.
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم السيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بحضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبوالعينين.

في مستهل اللقاء قدم المستشار هشام بدوي التهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الوطن.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن امتنانه وتقديره لهذه التهنئة الغالية، مشيدًا بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية أموال وممتلكات الدولة، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب السابق وافق في جلسة 16 أغسطس 2020 على كتاب السيد رئيس الجمهورية بترشيح هشام عبدالسلام حسن بدوي في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ مدته الأولى.

ووفقا لنص المادة (215) من الدستور: "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة لرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، كما تقضي الفقرة الثانية من المادة (216) من الدستور بأن: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

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