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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اللقاء الأول.. ما الوثائق التي سيعرضها رئيس الموساد على بايدن قريبًاً؟

الأحد 24/يناير/2021 - 11:24 ص
يوسي كوهين
يوسي كوهين
سارة شريف
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أفادت القناة 12 للتليفزيون الإسرائيلي، أمس السبت، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسابيع المقبلة في واشنطن لعرض وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بأي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران.

من المتوقع أن ينتدب رئيس الحكومة، نتنياهو، رئيس الموساد، كوهين، وهو أحد أكثر المقربين من رئيس الوزراء، الشهر المقبل إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يلتقي أيضًا برئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. 

وبذلك يكون يوسي كوهين أول مسئول إسرائيلي رفيع المستوى يلتقي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ تولي الأخير مهام منصبه.

وفقًا للقناة 12 للتليفزيون الإسرائيلي، فمن المتوقع أن يقدم كوهين إلى بايدن وكبار مسئولي الدفاع الأمريكيين معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري.

ومن المتوقع أيضًا أن يطلب رجل المخابرات الإسرائيلي الأول من إدارة بايدن إرغام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى (5+1)، فإن إسرائيل تطلب من الإدارة الأمريكية دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل.

ويتضمن ذلك "تعهد إيران بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله الشيعي اللبناني".

كما تطالب إسرائيل الولايات المتحدة بسحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن. وإرغام إيران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية.

وقال أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الجديد في إدارة بايدن، لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية ستجري مشاورات مع إسرائيل وحلفاء آخرين قبل طرح مسألة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

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