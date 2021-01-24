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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: كل المصرىيون يحتفلون بعيد الشرطة مع العيون الساهرة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:20 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع القيادات والضباط والافراد بجهاز الشرطة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذا العيد العظيم لم يعد عيدا للشرطة المصرية وإنما أصبح عيدًا لكل المصريين يحتفلون فيه بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقال زين الدين، أن أكبر دليل على ذلك هو التفاف الـ100 مليون مصري خلف العيون الساهرة من بواسل وأبطال الشرطة المصرية وتقديم كل الدعم والمساندة لهم فى أنبل وأشرف معركة يخوضونها ضد قوى الشر والإرهاب والظلام لتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين لمصر وشعبها، موجها تحية قلبية لرجال الشرطة البواسل ولشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالي مصر.

كما وجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية إلى الشعب المصري الذي لا يتوانى لحظة فى تقديم كل الدعم والمساندة للشرطة المصرية وأبطالها في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار في كل مكان.

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