برلماني: كل المصرىيون يحتفلون بعيد الشرطة مع العيون الساهرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع القيادات والضباط والافراد بجهاز الشرطة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذا العيد العظيم لم يعد عيدا للشرطة المصرية وإنما أصبح عيدًا لكل المصريين يحتفلون فيه بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.وقال زين الدين، أن أكبر دليل على ذلك هو التفاف الـ100 مليون مصري خلف العيون الساهرة من بواسل وأبطال الشرطة المصرية وتقديم كل الدعم والمساندة لهم فى أنبل وأشرف معركة يخوضونها ضد قوى الشر والإرهاب والظلام لتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين لمصر وشعبها، موجها تحية قلبية لرجال الشرطة البواسل ولشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالي مصر.كما وجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية إلى الشعب المصري الذي لا يتوانى لحظة فى تقديم كل الدعم والمساندة للشرطة المصرية وأبطالها في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار في كل مكان.