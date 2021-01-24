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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عامة النواب» تجتمع لتشكيل لجنة القيم

الأحد 24/يناير/2021 - 11:28 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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‏تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الوكيلين المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبوالعينين، اجتماعًا اليوم، قبل الجلسة العامة، لمناقشة بعض الملفات، ومن بينها تشكيل لجنة القيم، وفقًا لمصادر.

اجتماع اللجنة هو الثاني منذ بدء أعمال مجلس النواب الحالي، والذي شهد قرار استدعاء حكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبيان ما تم تنفيذه من البرنامج المعروض على المجلس السابق.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعمال اللجنة العامة، حيث نصت المادة 25 من اللائحة على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

كما تختص اللجنة بالإضافة إلى اختصاصاتها الوادة باللائحة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات.

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