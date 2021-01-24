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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إشادة متابعيها بأناقتها.. أجمل إطلالات هنادي مهنا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:15 ص
هنادي مهنة
هنادي مهنة
هويدا سعيد
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نشرت الفنانة هنادي مهنة صورة جديدة لها بإطلالة شتوية أنيقة تلفت الأنظار، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة" taken by my love".

وظهرت الفنانة بإطلالة شتوية جذابة مما جعلها الكثير من متابعيها يتغزلون في أناقتها، حيث ارتدت بالطو فرو هاي كول باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رشاقتها، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، واعتمدت على مكياج بسيط ملامحها الجذابة، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالاتها.


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