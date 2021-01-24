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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «6 أكتوبر» يتفقد مشروعات الخدمات والطرق (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 11:15 ص
المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
محمد إبراهيم
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قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات الخدمات والطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة والمشروعات، لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، ودفع العمل بالمشروعات.

وبحسب بيان للوزارة، استهل الشربيني، الجولة، بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مبنى المشتل والحركة وجراج المرافق بالحى السادس، وكذا موقف تنفيذ مشروعات قسم الشرطة والسجل المدنى – المطافى بمنطقة جنوب الأحياء السكنية.

كما تابع الشربينى، الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر ومنطقة الـ2000 قطعة، والطرق المؤدية إلى عمارات مشروع JANNA للإسكان الفاخر.

وشدد المهندس شريف الشربينى، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مطالبًا مسئولى الجهاز بالمتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفى أسرع وقت ممكن.

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