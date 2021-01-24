رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأرقام.. بدء تسليم 1392 وحدة إسكان اجتماعي بـ6 أكتوبر الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:12 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد 2412021، وحتى يوم الخميس 432021، فى تسليم 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وفي بيان له، أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتى تقلل من حدوث أى تجمعات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان أرقام (420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 - 426 - 427)، الأسبوع الأول بدءا من اليوم الأحد 2412021، وحتى يوم الأربعاء 2712021، والعمارات بقطاع (أ) أرقام (428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 - 439)، الأسبوع الثاني بدءا من يوم الأحد 3112021، وحتى يوم الخميس 422021.

والعمارات بقطاع د أرقام (224 – 226 – 403 - 404) فى الأسبوع الثالث بدءا من يوم الأحد 722021، وحتى يوم الخميس 1122021، والعمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 )، بالأسبوع الرابع بدءا من يوم الأحد 1422021، وحتى يوم الخميس 1822021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع ج أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) فى الأسبوع الخامس بدءا من يوم الأحد 2122021 وحتى يوم الخميس 2522021، ووحدات العمارات بقطاع د أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بالأسبوع السادس بدءا من يوم الأحد 2822021، وحتى يوم الخميس 432021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

موعد امتحانات نصف العام 2021

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

الصور

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يعاين 7 قرى لتطويرها بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي

حكاية صورة.. ما بين «عطيات والنحاس» تاريخ من السينما التسجيلية

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية