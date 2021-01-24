مسئول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تمنع الترميم في قبة الصخرة

أفاد مسئول فلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت، اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن مدير لجنة الإعمار في الأقصى، بسام الحلاق، قوله إن "قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل".وأضاف الحلاق أن "قوات الاحتلال منعت أمس لجنة الإعمار في الأقصى من تنفيذ أعمال الصيانة والترميم في المصلى المرواني".واستنكرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية اقتحام الشرطة الإسرائيلية قبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها.وأكد وكيل الوزارة، حسام أبوالرب، أن "الاحتلال يهدف إلى الاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل"، مضيفا أن "الاستمرار بهذه الجرائم بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل علني يلزم العالم بأن يقف عند مسئولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات".