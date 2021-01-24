طالبه بأموال للطبيب فجلده.. الحبس سنة و3 أشهر لأب «مزق ظهر ابنه»

قضت محكمة جنح القليوبية بحبس الأب المتهم بضرب نجله بكابل كهربائى، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه عن التهمه الأولى التي وجهتها له النيابة العامة وهى ضرب نجله مما تسبب في عجزه لمدة لا تزيد عن عشرين يوما.كما قضت المحكمة بالسجن ثلاثة شهور وكفالة مائتى جنيه، وتعويض 5000 جنيه في جنحة تعريض حياه نجلة للخطر وإحراز سلاح أبيض (كابل كهربائى)وكانت النيابة العامة بقليوب، برئاسة المستشار أحمد الإمبابي، وجهت للأب تهمة تعريض حياة صغير للخطر لمنعة من الطعام لمدة 24 ساعة، وحيازة سلاح أبيض "سلك كهربائى"، وتهمة الضرب.وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من جدة الطفل "أبوبكر. ا. ع" 13 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد بتعدي والده عليه بمدينة قليوب.وأشارت جدة الطفل في بلاغها إلى أن والد الطفل اعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل بمصروفات الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه، فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل وانهال عليه بكابل كهربائي وضربه ضربا مبرحا على ظهره.وأضافت: والد الطفل اعتاد على تعذيب أطفاله مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتي زوجته على مدار 5 سنوات حتى تم الطلاق، مشيرة إلى أن الطفل أبو بكر وشقيقه عثمان يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة، أصبح يماطل، وعندما ذهب إليه نجله أبو بكر لمطالبته بمبلغ مالى مقابل ثمن الكشف عند أحد الأطباء، ضربه ضربا مبرحا.وأشارت الجدة إلى أن الأطفال يعانون من تعب نفسي شديد، وخوف، بسبب ضرب الأب لهم، وأنها قامت بالكشف عليهم، فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي، لأنهم بحاجة إلى تأهيل، للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها.