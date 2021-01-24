محافظ الإسكندرية يعلن بدء تطوير شارع مصطفى كامل بـ20 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عن البدأ الفوري في أعمال رفع كفاءةء وتطوير قطاعات من شارع مصطفى كامل الرئيسي بنطاق حي المنتزة أول، بعد تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.وكلف المحافظ مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، بالبدأ الفوري في أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، ولذلك كنا حريصين علي تخصيص مبلغ 20 مليون جنية من الميزانية لرفع كفاءته.وأكد الشريف أن أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل ستتم بالتوازي مع أعمال التطوير التي تتم بمربع سيدي بشر قبلي والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير 157 شارع بطول 29 كم، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير بالمربع بتكلفة 74.8 مليون جنهي، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.