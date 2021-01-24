ضبط مرتكبي «سطو مسلح» على مالك شركة بالجيزة

استغاث مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته "سائق"، مُقيمان بالقاهرة، بقوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في أثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم، مؤكدين أنه أثناء وجودهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبحوزتهما مبلغ مالى فوجئا بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاحا ناريا باستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والاستيلاء منهما على المبلغ المالي وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.