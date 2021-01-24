100 مصاب بـ«كورونا» يخضعون للحجر المنزلي في «ذي قار» العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بخضوع قرابة 100 شخص مصاب بفيروس كورونا للحجر المنزلي في محافظة ذي قار.وقال المصدر، في تصريحات لقناة «السومرية» الإخبارية، إن «قرابة 100 شخص مصاب بفيروس كورونا يخضعون للحجر المنزلي في محافظة ذي قار»، مبينا أن «نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا».وشهدت محافظة ذي قار أمس ارتفاعا في عدد الإصابات بـفيروس كورونا، والتي تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث، فيما انخفض عدد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.