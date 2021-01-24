مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالمحلة

لقيت فتاة مصرعها اليوم الأحد، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صدمها قطار بمحطة الغزل بمنطقة الزهراء، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.تلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية اخطارا من قسم شرطة المحلة الكبري بورود بلاغًا بمصرع فتاة على شريط السكة الحديد بمحطة الغزل بمنطقة الزهراء.وبالفحص تبين أن المتوفية تدعى "نرمين.ر.ا" 27 عاما مقيمة بطنطا وأثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها في الحال.