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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مع انطلاق مبادرة «شتي في مصر».. أفضل الأماكن لزيارة شرم الشيخ

الأحد 24/يناير/2021 - 11:41 ص
محمية نبق
محمية نبق
هويدا سعيد
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بعد مبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لتشجيع السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، في السطور التالية نصحبكم إلي مدينة شرم الشيخ لرصد أهم المعالم السياحية بها، والتي تعتبر من أشهر الأماكن التي يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء.
مع انطلاق مبادرة
1- منطقة خليج نعمة

تقع في قلب مدينة شرم الشيخ ويمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية من خلال رحلة "لجلاس بوت Glass boat"، وكذلك السباحة مع الأسماك الملونة في مياه البحر الأحمر الساحرة في تلك المنطقة.
مع انطلاق مبادرة
2- محمية نبق

تقع تلك المنطقة بين دهب وشرم الشيخ بالقرب من جبل سانت كاترين، وتحتوىعلى أنواع نادرة وعدد كبير من الطيور، والحيوانات، والزواحف، واللافقاريات، والأسماك النادرة، بالاضاقة الي وجود نباتات نادرة.
مع انطلاق مبادرة
3- الغرقانة

منطقة سياحية للغوص ومشاهدة السفينة "الغرقانة"، وهى سفينة ألمانية غرقت في تلك المنطقة منها جزء علوى وجزء اسفل البحر على عمق حوالى 24 مترا، ولا زالت السفينة محتفظة باغلب محتوياتها من أدوات البحارة.
مع انطلاق مبادرة
4- السوق التجارى القديم

يقع في المنطقة القديمة بمدينة شرم الشيخ والتي لها طابع تراثي رائع، وبها منطقة الجبل والكثير من المحلات التجارية.
5 أكوا بارك شرم الشيخ

توجد في هضبة ام السيد بشرم الشيخ يمكنك التمتع بالألعاب المائية المثيرة.

6- هوليود شرم الشيخ

منطقة سياحية بها نافورة راقصة ويوجد بها العديد من الألعاب للأطفال، والمحلات والبازارات السياحية.

7- محمية رأس محمد

تعد من اشهر الأماكن السياحة في شرم الشيخ، فيها الكثير من الحفريات النادرة وبها 150 نوع من الشعاب المرجانية، والطيور، والحيوانات البحرية، والحشرات النادرة.

8 - رحلات السفاري

رحلات السفاري من قلب صحراء سيناء الرائعة ذات الرمال الذهبية ستشاهد الكثير من الجبال الملونة والمعالم الأخرى.

9- شاطئ تيرازينا

يتميز هذا الشاطئ بخصوصيته وشهير بجوه العائلي، كما يتميز بالحفلات، والألعاب الرياضية المختلفة.

10- الكنيسة القبطية

تعد الكنيسة القبطية من أشهر وأهم المعالم الأثرية في مدينة شرم الشيخ، وواحدة من أقدم الكنائس المصرية، وتتميز بزخرفتها المكونة من الزجاج الملون واللوحات الجدارية والعديد من الرسومات.

11- رأس أم سيد
تتميز رأس أم سيد بوجهتها السياحية الخاصة، والتي تتميز بأنها مخصصة للعوائل حيث يتاح بها أماكن خاصة للأطفال.


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