مع انطلاق مبادرة «شتي في مصر».. أفضل الأماكن لزيارة شرم الشيخ

بعد مبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لتشجيع السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، في السطور التالية نصحبكم إلي مدينة شرم الشيخ لرصد أهم المعالم السياحية بها، والتي تعتبر من أشهر الأماكن التي يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء.



1- منطقة خليج نعمة



تقع في قلب مدينة شرم الشيخ ويمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية من خلال رحلة "لجلاس بوت Glass boat"، وكذلك السباحة مع الأسماك الملونة في مياه البحر الأحمر الساحرة في تلك المنطقة.



2- محمية نبق



تقع تلك المنطقة بين دهب وشرم الشيخ بالقرب من جبل سانت كاترين، وتحتوىعلى أنواع نادرة وعدد كبير من الطيور، والحيوانات، والزواحف، واللافقاريات، والأسماك النادرة، بالاضاقة الي وجود نباتات نادرة.



3- الغرقانة



منطقة سياحية للغوص ومشاهدة السفينة "الغرقانة"، وهى سفينة ألمانية غرقت في تلك المنطقة منها جزء علوى وجزء اسفل البحر على عمق حوالى 24 مترا، ولا زالت السفينة محتفظة باغلب محتوياتها من أدوات البحارة.



4- السوق التجارى القديم



يقع في المنطقة القديمة بمدينة شرم الشيخ والتي لها طابع تراثي رائع، وبها منطقة الجبل والكثير من المحلات التجارية.

