«العفو الدولية» تدين الاعتداءات على المحامين والنشطاء الأتراك

أدانت منظمة العفو الدولية حملات القمع التي تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد محامي حقوق الإنسان في تركيا، مؤكدة أنهم أصبحوا "أنواعًا مهددة بالانقراض" في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم والتهديدات التي يواجهونها.وأضافت "العفو الدولية"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إنه في يونيو 2017، قبضت السلطات التركية على رئيسها في تركيا آنذاك تانر كيليش، ومحامي حقوق اللاجئين في إزمير، في مداهمة لمنزلهما فجرا، كما صدر أوامر باحتجاز 22 محاميًا آخرين.وتابعت إنها بعدها بشهر، تم القبض على ناشطين حقوقيين آخرين من بينهم المديرة المحلية لمكتب منظمة العفو الدولية في إسطنبول إيديل إيسر، والمحامي التركي البارز جونال كورشون، بالأضافة إلى تسعة آخرين، مشيرا إلى إنه تم اتهام كل من تانر كيليش وإديل إيسر والتسعة الآخرين الذين تم اعتقالهم بتهم سخيفة لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واحتُجزوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لعدة أشهر، ومع ذلك، في يوليو الماضي، حُكم على تانر بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى جماعة فتح الله جولن الإرهابية" التي تتهمها حكومة أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016.وواصل البيان: كما أدين إديل إيسر وجونال كورشون ومدافع آخر عن حقوق الإنسان يدعى أوزليم دالكيران، وحُكم عليهما بالسجن لمدة عام و13 شهرًا بتهمة تتعلق بالإرهاب، واصفا الإدانات التي أيدتها محكمة الاستئناف ضدهما بأنها " غير مفهومة وتعمل على إجهاض العدالة".وبينت "العفو الدولية" أنه بجانب الاتهامات الملفقة، يواجه محامو حقوق الانسان في تركيا اعتداءات جسدية، وصلت إلى حد التهديدات بالقتل، مشيرة إلى مقتل المحامي الحقوقي التركي البارز طاهر إلجي، بعد إطلاق النار عليه في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد في عام 2015.ولفت البيان أيضا إلى إنه قبل عامين كانت تركيا محور "يوم المحامي المعرض للخطر" العالمي، حيث احتج العشرات من المحامين الحقوقين في أنقرة خلف لافتة كتب عليها "إذا فقد المحامون صوتهم يفقد المواطنون أنفاسهم"، مشيرا إلى أن محامي حقوق الانسان في تركيا يواجهون الآن خطرا أكبر من أي وقت مضى، في ظل استهداف الحكومة التركية لهم.واختتم البيان:" تعمل تركيا على تقويض المبادئ الأساسية لسيادة القانون، حيث تتزايد إساءة استخدام نظام العدالة في تركيا مع محاولة الحكومة تضييق الخناق عليهم النشطاء والمحاميين الحقوقيين من خلال التحقيقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي لا أساس لها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المبهمة التعريف".