3 آلاف و915 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 3 آلاف و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات الصحية أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة تجاوز إجمالي عدد الإصابات في أوكرانيا 19ر1 مليون إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.وتماثل للشفاء من الفيروس 5 آلاف و407 مرضى ليبلغ إجمالي المتعافين 947 ألفا و514 متعافيا.وتوفي 83 شخصا جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 21 ألفا و861 حالة وفاة.