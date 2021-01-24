إيران: الوساطة السياسية في قضية احتجاز سفينة كوريا الجنوبية «غير مقبولة»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن رفضها للوساطة في قضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية.وقالت الخارجية الإيرانية، وفق لموقع إيران انترناشونال، إن الوساطة السياسية في القضايا الفنية غير مقبولة لدينا وقد ابلغنا الكوريين بذلك.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن، مطلع السنة، في بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، مشيرًا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".ويحمل أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم جنسيات كورية جنوبية وإندونيسيا وفيتنامية وبورمية، حسب ما ذكر موقع "سيباه نيوز" التابع للحرس الإيراني.وأتى احتجاز الناقلة بعدما طلبت طهران من سيول الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.يذكر أن إيران كانت مورّدا رئيسيا للنفط لكوريا الجنوبية إلى حين حظرت واشنطن شراء الذهب الأسود من طهران.واتهم محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية باحتجاز 7 مليارات دولار.