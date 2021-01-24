حكاية صورة.. ما بين «عطيات والنحاس» تاريخ من السينما التسجيلية

تجمع صورة يضمها أرشيف مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد شيمي، بين أثنين من أهم العالمات البارزة في السينما التسجيلية المصرية ألا وهما المخرجة عطيات الأبنودي، والمخرج هاشم النحاس.ويقول "شيمي" عن كواليس الصورة أنها التقطت في أحد مهرجانات الفيلم التي كان ينظمها المركز الكاثوليكي خلال عقد السبعينيات، مشيرا إلي أن صورة تضم أيضا مارى غضبان وفريد الميزاوى.وعطيات الأبنودي اسمها بالكامل "عطيات عوض محمود خليل" وحازت على لقبها نسبة للشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي استمر زواجه منها لمدة 12 عامًا، وصفها النقاد بأنها "سفيرة السينما التسجيلية"، وصاحبة مدرسة السينما التسجيلية الواقعية الشاعرية.كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 20 فيلم تسجيلي من أبرزها أفلام حصان الطين، والذي حصد العديد من الجوائز الدولية، منها الميدالية الذهبية في مهرجان قليبية بتونس، والجائزة الأولى في المهرجان الأول للشباب بدمشق عام 1972، والجائزة الكبرى في مهرجان جرونوبل بفرنسا في عام 1973، والميدالية الذهبية من مهرجان مانهايم بألمانيا في العام نفسه.أما المخرج هاشم النحاس، فهو ناقد سينمائي ومخرج أفلام تسجيلية، حصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون في 2019، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.سبق وصدرت له مجموعة من الكتب السينمائية، منها "يوميات فيلم، ونجيب محفوظ على الشاشة، ودراسات سينمائية، والروائي والتسجيلي، والهوية القومية في السينما العربية، ومستقبل السينما التسجيلية في مصر بركات كروان السينما المصرية، وصلاح أبو سيف.. محاورات، والسينما والدولة، والسينما المصرية وحقوق الناس"كما أن له تأثير نقدي وثقافي ومكانة رفيعة في مجال السينما التسجيلية، وأثرى المكتبة السينمائية بالعديد من الكتب مؤلفًا ومترجمًا وباحثًًا قدم عام 1972 فيلمه "النيل أرزاق" (1972) والذي اعتبر نقلة نوعية في تاريخ السينما التسجيلية المصرية، وأسهم "النحاس" بفعالية في نشاطات المجتمع المدني، مشاركًا في تأسيس أهم الجمعيات السينمائية في مصر منذ عام 1960 ميلاد "جمعية الفيلم" أقدم وأعرق جمعيات السينما، مرورًا بـ"جماعة السينما الجديدة" و"جمعية نقاد السينما المصريين" و"اتحاد السينمائيين التسجيليين والعرب".