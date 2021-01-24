تشغيل العناية المركزة بـ«صدر الخارجة» في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدأ تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى صدر الخارجة، بعد الانتهاء من تجهيز 10 أسرة مجهزة بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تم إضافة 4 أسرة عناية بمستشفى الداخلة العام، في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم إضافة 14 سريرا جديدا ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة لـ31 سريرا مجهزا، وجاري تجهيز قسم العناية بمستشفى الفرافرة المركزي.