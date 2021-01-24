هشام توفيق: نعمل على إنقاذ شركات قطاع الأعمال من التعثر

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن وزارته تعمل على إنقاذ شركات قطاع الأعمال من التعثر.وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الشركات كانت تعاني من الإهمال طوال سنوات طويلة. وأوضح أنه حاليا تم دعمها من أجل إحياء هذه الشركات مرة أخرى وإنقاذها مما كانت فيها حتى لاتقع مرة أخرى.وأكد الوزير أن إغلاق الشركات التي لايوجد فيها أمل يكون في إطار وقف نزيف المال العام.وأضاف: الشركات التي هضعت للتطوير ووضعت على الخريطة أتمنى أن تعود للمنافسة حيث أن المصانع التي تم انشاؤها حاليا لاتكون مثلما حدث في الستينات حيث كانت القدرة كبيرة للغاية وما نحاول فيه حاليا هو دعم هذه الشركات من أجل منافسة القطاع الخاص.وأوضح أن الوزارة تطور وتقدم خدمات لم تكن موجودة للمجتمع في قطاعات مثل السياحة والتجارة الخارجية والنقل من أجل أن يستفيد منها باقية مجتمع الأعمال خلال العام الجاري.