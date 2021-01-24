رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

تفقد اليوم الأحد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، أعمال تنسيق الموقع لعدد ٤٤ عمارة بإجمالى عدد ١٠٥٦ وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمجاورة «٣٣» بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.أوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل ونهو أعمال التغذية الكهربائية وتنفيذ أعمال المرافق والطرق والزراعة.وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، مع الالتزام أيضا بالمعايير المهنية وأصول الصناعة وإنهاء كافة الملاحظات حتى يتم تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع خلال شهر مارس القادم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19،لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.وأشاد رئيس الجهاز بموقع المشروع لقربه من ساحل البحر الأبيض المتوسط وكذلك الطريق الساحلى، وتوافر الخدمات من (مدرسة، سوق، مسجد).وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.