تركيا تتراجع: نأمل بخفض التصعيد بشرق المتوسط بالمفاوضات مع أوروبا

أعربت الحكومة التركية، اليوم الأحد، عن أملها في خفض التصعيد في شرق المتوسط مع بدء مفاوضات مع أوروبا غدا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي في قمة 10 و11 ديسمبر الماضي، لم يتمكنوا من فرض عقوبات مشددة على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد)، فيما تم توسيع عقوبات فرضت سابقا في نوفمبر 2019 على شخصين في تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.