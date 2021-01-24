وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد سير العمل بإدارة باريس

التقى الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، رؤساء الأقسام بإدارة باريس التعليمية للوقوف على سير منظومة العمل، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر الإدارة التعليمية، وكان في استقباله عبد الكريم شتيوي، مدير إدارة باريس التعليمية.وخلال اللقاء اطمئن وكيل التعليم بالوادي الجديد على سير منظومة العمل والانضباط الإداري، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتناوب أيام العمل وبما يضمن سلامة الجميع.ووجه" النيلي" بضرورة التواصل الدائم مع الطلاب وتنفيذ مجموعات للتقوية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وكذلك عمل مراجعات نهائية للمنهج الدراسى الخاص بالفصل الدراسي الأول، وتنفيذ مسابقات طلابية من شأنها الاستثمار الأمثل للوقت وتحقيق اكبر استفادة علمية لأبنائنا الطلاب، واستمع للآراء والمقترحات المقدمة من القيادات التعليمية بالإدارة بشأن الإرتقاء بالعمل والنهوض به.