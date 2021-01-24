«تعمير الساحل الشمالي» يعاين 7 قرى لتطويرها بدمياط

قاد يحيى القناوي، نائب القرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، جولة برفقة لجنة جهاز تعمير الساحل الشمالي وجامعة الإسكندرية ضمن مبادرة القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، لمعاينتها مع قرى العباسية والإبراهيمية البحرية وكفر سعد البلد والنواصرية.كما تفقدت اللجنة توابع المدينة، وهي توابع الحسينية والسعدية البحرية والسعدية القبلية، وسيتم استكمال باقي القرى المدرجة ضمن المبادرة.