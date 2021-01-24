حبس أجنبيان متهمان بسرقة رواد البنوك بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، حبس أجنبيان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة رواد البنوك بالبساتين.كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين مفادة ورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائنة بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن السيارة ملكه بمحل عمله ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وحيازة شخص يحمل جنسية أجنبية.وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر يحمل ذات الجنسية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.