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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأحد 24/يناير/2021 - 10:43 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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شهدت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحًا 28.63 نقطة ليصل إلى مستوى 5715.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% رابحًا 35.93 نقطة ليصل إلى مستوى 6237.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحًا 8.76 نقطة ليصل إلى مستوى 4685.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحًا 21.42 نقطة ليصل إلى مستوى 4865.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 145.9 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5457 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

و تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.03%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%.

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